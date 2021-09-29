Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden kitap desteği
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden Mersin'deki bir okulun kütüphanesine 500 kitap desteğinde bulunuldu.
Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "1000 Okul İyileştirme Projesi" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapımı gerçekleştirilen "Z Kütüphane"ye 500 kitap desteğinde bulunuldu.
Okul Müdürü Serkan Taş, kitap desteğinin öğrencileri sevindirdiğini anlatarak, destekte emeği geçenlere teşekkür etti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı
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