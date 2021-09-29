Denizde aranırken yolda bulundu
Muğla'da denize giren bir kişi uzun süre dönmeyince 5 saat suda arandı. Yolda yürürken bulunan şahısın, 3 mil yüzerek adaya gittiği, rüzgar ve akıntı nedeniyle dönemeyince karaya çıktığı öğrenildi.
İzmir'den Muğla'ya gelen Mustafa Topuz, kuzeniyle dün öğle saatlerinde yüzmek için kaldıkları otelin iskelesinden denize açıldı. Saat 12.30 sıraları Topuz'un birlikte denize girdiği kuzeni Batuhan Pala, bir süre sonra sahile geri döndü.
Ancak Mustafa Topuz'un geri dönmediğini gören Pala, otel yetkililerinden yardım istedi.
Aramalardan sonuç alınamayınca, sahil güvenlik ve polise kayıp başvurusunda bulunuldu.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri botla açık denizde, polis karada, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri ise botla sahil boyunca aramalara katıldı.
4 saat denizde kalmış
Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları, kayıp Topuz'un kaybolduğu sahile yaklaşık 3 kilometre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince bulunmasıyla sona erdi.
4 saate yakaın denizde kaldığını anlatan Mustafa Topuz, yaklaşık 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiğini, dönüşte ise rüzgar ve akıntı nedeniyle otel iskelesine dönemeyince karaya çıktığını söyledi.
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