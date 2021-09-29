Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da narkotik operasyonu: 123 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul'da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 123 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Esenyurt ve Eyüpsultan'da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint Keneviri, 123 bin 200 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama ve 1 adet para sayma makinesi, 2 tabanca, 10 fişek, 1 pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi.
İstanbul'da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüphelilere operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyona dair detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/1zm2GyFumH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2021
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