İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Esenyurt ve Eyüpsultan'da sokak satıcılarına uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint Keneviri, 123 bin 200 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama ve 1 adet para sayma makinesi, 2 tabanca, 10 fişek, 1 pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi.