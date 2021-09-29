EGO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte otobüs, metro, Ankaray, teleferik, şehir içi ve ilçelerde özel toplu taşıma araçları, şehir içi mavi özel halk otobüsleri ve TCDD hatlarından oluşan toplu ulaşım araçlarının kullanımı salgından etkilendi.

Buna göre, toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı, 2019'un ilk 6 ayında 204 milyon 209 bin 958 kişiyken, salgının ardından 2020'nin aynı döneminde yüzde 33,3 azalarak 136 milyon 152 bin 767'ye geriledi.

Toplu ulaşım kullanım oranlarında, 2019'un ilk 6 ayı ile bu yılın aynı dönemi arasında ise yüzde 50,3'lük düşüş görüldü. Buna göre, toplu ulaşım kullanımı bu yılın ilk 6 ayında 101 milyon 334 bin 87 oldu.

En çok düşüş görünen ay nisan

Verilere göre, Nisan 2019'da 36 milyon 563 bin 342 kişi toplu taşımayı tercih ederken, 2020'de ilk vakanın açıklandığı marttan sonraki ay, bu sayı yüzde 86 azalarak 5 milyon 93 bin 370'e geriledi.

Oranlar, bu yıl nisanda ise 2019'a göre yüzde 55 azalarak 16 milyon 296 bin 392 olarak kayıtlara geçti.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabının uygulanmaya başlandığı bu yılın temmuz ayında ise 22 milyon 489 bin 747 kişi toplu taşımayı tercih etti.