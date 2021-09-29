Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Belediyeye ait bisikletlerin lastiklerini bıçakla patlattı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Sekapark'ta bulunan kiralık 6 bisikletinin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak patlatıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent içinde kurduğu bisiklet kiralama sistemindeki bisikletlerin tekerleklerine, kimliği belirsiz kişi tarafından hasar verildi.
Elinde bıçak olan kişi, yan yana duran 6 bisikletin lastiklerini bıçaklayarak patlattı.
Bu anlar, belediyenin güvenlik kameralarına yansırken, Büyükşehir Belediyesi görüntüleri “İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma” notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan daha önce de bisikletler, bazı kişiler tarafından çalınarak, hasar verildikten sonra kentin çeşitli yerlerine bırakılmıştı.
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