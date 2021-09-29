Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir binadaki pencereden duman çıktığını ve yanık kokusu geldiğini görenler, dairenin kapısını çaldı. Yaklaşık 1 aydır kimsenin gelmediği belirtilen evin kapısını açan olmayınca itfaiye ve polise haber verildi.

Kısa sürede gelen 2 itfaiye aracı yolun dar olması ve araçların gelişigüzel park edilmesi nedeniyle dönme ve ilerlemede zorlandı. İtfaiye erleri araçtan inerek yolu açmaya çalışırken bazı sürücüler de evlerinden inerek otomobilleri ile uzaklaştı.

Binadaki duman mangal ateşinden kaynaklandı

İtfaiye erleri penceresi açık olan eve ağaç dalları nedeniyle ulaşılmasının zor olduğunu göz önüne alarak demir merdiven dayadı.

İtfaiye eri merdivenle yukarı tırmanacağı sırada gelen yabancı uyruklu bir çocuk, üst katta mangal yaktıklarını duman ve kokunun evlerinden geldiğini söyledi.

Binanın dışından tırmanarak içeri giren itfaiye eri evde yanan bir şey olmadığını tespit etti. Binadaki dumanın mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.