Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çoban köpeklerinden kaçan vaşak ağaca çıktı
Sivas'ta çoban köpeklerinden kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kendini korumaya çalıştı.
Zara ilçesi Kevenli köyünde çobanlık yapan Serkan Çakmak, koyun sürüsünü yaydığı esnada köpeklerinin havladığını fark etti.
Köpeklerin sürüdeki kuzuları korumak için vaşağı kovalayarak ağaca çıkardığını gören Çakmak, yırtıcı hayvanın peşinden ağaca tırmanan köpeğini indirmeye çalıştı.
Çakmak, uzun uğraşlar sonunda ağaçtaki köpeği ile ağacın altında bekleyen köpeklerini uzaklaştırdı. Ardından taş atarak ağacın tepesine tırmanan vaşağı aşağı indiren Çakmak, yırtıcı hayvanın kaçmasını sağladı. Çakmak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Haber: Uğur Yiğit
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