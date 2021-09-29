Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motorda sıkışan yavru kediyi usta kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Erciş ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına yavru kedinin başı sıkıştı. Kedi, motor ustası tarafından kurtarıldı.
Van'ın Erciş ilçesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki otomobilini çalıştıran Halil Ağaç, motor kısmından kedi sesi geldiğini duydu.
Motoru kontrol eden Ağaç, başı sıkışan bir kedinin çırpındığını gördü. Kediyi çıkaramayan Halil Ağaç, motor ustası Aytaç Keserci'yi arayarak yardım istedi.
Bölgeye gelen Keserci, otomobili kriko ile kaldırıp, kediyi 2 saat süren çalışmayla kurtardı. Kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.
[Fotoğraf: DHA]
"Havalar soğudu, artık araçlarımıza binmeden kontrol edelim"
Motor ustası Keserci, havaların soğumasıyla birlikte kedilerin araçların motorlarına girmeye başladığını araçlara binilmeden önce özellikle motor bölümünün kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Etiketler: Van
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