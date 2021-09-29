Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okul servislerine sıkı denetim
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde okul servis araçları denetlendi. 9 sürücüye trafik idari para cezası düzenlendi.
Belirlenen noktalara konuşlanan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, okul servis araçları durdurdu.
Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.
Yapılan denetimlerde 9 sürücüye çeşitli maddelerden trafik idari para cezası düzenlendi.
Ayrıca ekipler, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik şehrin belli noktalarında radarlı hız kontrolleri gerçekleştirdi. Hız limitini aşan sürücülere ceza kesildi.
Etiketler: Trafik Servis Aracı Konya
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