İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 28/09/2021 tarihinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.

8 bin 542 noktada denetim gerçekleştirildi

Uygulamaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 53 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8 bin 542 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 6 bin 196 metruk bina, 14 bin 230 okul çevresi ve 6 bin 998 park-bahçe kontrol edildi, 24 bin 817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.

28’i servis aracı olmak üzere 929 araç trafikten men edildi

Ayrıca uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 156 şüpheli yakalandı, 12’si çocuk olmak üzere 33 kayıp şahıs bulundu, 583 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 110 kişi gözaltına alındı. Huzur Güven Uygulamasında, 21 bin 840’ı servis aracı olmak üzere 182 bin 830 araç kontrol edildi. 390’ı servis aracı olmak üzere 8 bin 538 araca işlem yapıldı. 28’i servis aracı olmak üzere 929 araç trafikten men edildi.