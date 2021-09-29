Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da zincirleme kaza kamerada
Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Sincan-Ayaş yolunda meydana gelen trafik kazasında 4'ü park halinde olan 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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