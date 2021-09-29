Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Batı Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji, Batı Karadeniz’in doğu kıyılarına kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri ile Samsun’un batı ilçelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.
Bölgede, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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