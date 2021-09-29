Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri ile Samsun’un batı ilçelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak.

Bölgede, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.