Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhsatsız balık avına 16 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen gemiye 16 bin 366 lira ceza verildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmayan bir gemide balık avlandığı tespit edildi.
Gemiye, 16 bin 366 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Mersin
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