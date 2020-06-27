Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
[Fotoğraf: AA]
Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
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