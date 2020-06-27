Haber Giriş: Kaynak: AA
Yalova'da 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki evde 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Subaşı beldesinde kaçak içki yapıldığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenledi.
Evlerde arama yapan ekipler, 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.
Etiketler: yalova haber kaçak içki operasyonuSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 18:10
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