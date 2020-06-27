Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sokak kısıtlamasının ardından İstanbul'da sahil yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
YKS nedeniyle alınan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere yöneldi.
Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen birçok İstanbullunun tercihi deniz kenarları oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Sabah saatlerinden itibaren bomboş kalan Arnavutköy sahili de kısıtlamanın sona ermesinin ardından Boğaz havası almak isteyenlerle doldu.
Günün geri kalanını Arnavutköy sahilinde değerlendirmeyi tercih eden vatandaşların bir kısmı yürüyüş yaparken, bir kısmı ise banklarda oturarak denizi izledi.
Etiketler: yks sınavı İstanbul sahilleri sokağa çıkma kısıtlamasıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 17:24
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