Haber Giriş: Kaynak: İHA
Reyhanlı polisinden Rahme teyzeye kurban sürprizi
Hatay'da yaşayan Rahme Avlar, kurbanlık parasını kaybedip üzülünce Reyhanlı polisinden bir sürpriz geldi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Rahme Avlar, dün öğlen saatlerinde yolda yürüdüğü sırada kurbanlık için biriktirdiği parayı kaybetti.
Kurbanlık parasını kaybettiğini fark eden Rahme Teyze, 155'i arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
[Fotoğraf: İHA]
Yaşlı kadının kurban kesemeyeceği için çok üzgün olduğunu öğrenen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, emniyet çalışanları arasında toplanan parayla bir kurbanlık alarak Rahme teyzeye hediye etti. Hediye kurbanlığını gören Rahme Avlar, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.
Etiketler: Reyhanlı polisi Rahme teyze kurbanlık parasıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:46
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