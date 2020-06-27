Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Rahme Avlar, dün öğlen saatlerinde yolda yürüdüğü sırada kurbanlık için biriktirdiği parayı kaybetti.

Kurbanlık parasını kaybettiğini fark eden Rahme Teyze, 155'i arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

[Fotoğraf: İHA]

Yaşlı kadının kurban kesemeyeceği için çok üzgün olduğunu öğrenen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin, emniyet çalışanları arasında toplanan parayla bir kurbanlık alarak Rahme teyzeye hediye etti. Hediye kurbanlığını gören Rahme Avlar, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.