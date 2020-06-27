Haber Giriş: Kaynak: DHA
Evinde kilitli kalan genci itfaiye sınava yetiştirdi
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta YKS'ye girmek için evden çıkarken kapının kilidi bozulunca içeride mahsur kalan Abdülbaki Demirci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tokat Yazıcıoğlu Mahallesi Yeni Hayat Evleri'nde oturan Abdülbaki Demirci, YKS'ye gitmek için evden çıkacağı sırada kapının kilidinin bozulması sonucu evde mahsur kaldı.
Demirci, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdivenini apartmanın 4'üncü katına uzattı. Yangın merdiveni ile mahsur kaldığı evden kurtarılan genç sınava yetiştirildi.
Etiketler: yks itfaiye ekipleriSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:10
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