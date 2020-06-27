Antalya'da dün saat 17.30 sıralarında Manavgat'ın Kavaklı Mahallesinde kaza meydana geldi. Mustafa Altınkalem yönetimindeki otomobille Mehmet Güzel yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Mehmet Güzel ve Mustafa Altınkalem ile araçlarda bulunan Yeşim Tok, Duygu Tok, Medine Güzel, Ülkü Gökşen Güzel ve İbrahim Altınkalem yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve her iki aracın büyük zarar gördüğü kazada, yaralılar itfaiyesi ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılardan bazıları ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülürken, bazıları da kendi imkanlarıyla gitti.