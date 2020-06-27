İstanbul Riva açıklarında gece saatlerinde iki kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarptı. Kayalıklarda mahsur kalan iki kişi geceyi ateş yakarak geçirdi. Mahsur kalanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri teknedeki yaralı kadını, kendi teknelerine alarak hastaneye götürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ekipler mahsur kalanların kurtarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.