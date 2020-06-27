Haber Giriş: Kaynak: AA
DEAŞ operasyonunda yakalan 8 kişi sınır dışı edilecek
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 8 kişi sınır dışı edilecek.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen kişilere yönelik 25 Haziran'da 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk vatandaşı 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında sınır dışı edilme işlemlerine başlandığı, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, bir şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: DEAŞSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 13:28
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