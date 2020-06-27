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Seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde alev almaya başlayan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde hareket halinde olan otomobil motor kısmından alev aldı.
Sürücünün yangını fark etmesiyle olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
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