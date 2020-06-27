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Kızlarını sınava götüren sürücü kaza yaptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da kızlarını YKS'ye girecekleri okula götüren sürücünün kullandığı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Adana'da kızları Songül ve Ayşe'yi YKS'ye girecekleri okula götüren Abdülmelik Bozdağ yönetimindeki otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekiler, evlerinden getirdikleri havlularla yaralıları güneşten korumaya çalıştı.
Kazada yaralanan sürücü, eşi Remziye, çocukları Hüseyin, Songül ve Ayşe Bozdağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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