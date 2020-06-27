20 yaşındaki Mevlüt Can Kaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Ortaokuluna gitti.

Kimlik kartı yanında olmadığı için sınava giremeyeceği belirtilen Kaya'ya okulda görevli yunus ekipleri yardımcı oldu.

Yunus motosikletiyle Ocaklı Mahallesi'ndeki evine götürülen Kaya, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi.

Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kaya, polislere teşekkür etti.