Haber Giriş: Kaynak: AA
Kimliğini evde unutan öğrenciye polis yardımcı oldu
Hatay'da, YKS'nin birinci oturumu öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.
20 yaşındaki Mevlüt Can Kaya, Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Ortaokuluna gitti.
Kimlik kartı yanında olmadığı için sınava giremeyeceği belirtilen Kaya'ya okulda görevli yunus ekipleri yardımcı oldu.
Yunus motosikletiyle Ocaklı Mahallesi'ndeki evine götürülen Kaya, kimliğini aldıktan sonra ekiplerce sınava yetiştirildi.
Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kaya, polislere teşekkür etti.
Son Haberler
- 12:11
- 12:12
- 11:51
- 12:10
- 12:01
Sıradaki Haber
Karantinadan kaçtı, telefon uygulamasından kaçamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz