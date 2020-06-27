Önce büyük bir patlama meydana geldi, sonra yangın çıktı. İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı apartmanın tekstil atölyesi olarak kullanılan alt katındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi.

Saat 04.55'te meydana gelen patlamaya gaz sıkışması neden oldu. Sabaha kabusla uyanan bina sakinleri ise kendilerini can havliyle dışarı attı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Patlamada İran uyruklu İmran İmmoran hayatını kaybetti. Hafif yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve park halindeki araçlar da hasar gördü.

İGDAŞ ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yola savrulan metal ve moloz parçaları temizlendi.

Bakirkoy Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili sorusturma baslattı.