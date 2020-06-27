Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Zonguldak'ta görev yapan öğretmenlerle buluştu. Bakan Selçuk, Zonguldak'taki uzaktan eğitim süreci ve çalışmaları hakkında bilgi alarak talepleri dinledi.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Betül Akmeşe de katıldığı yayında okulun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Bu konuda duyarlı olman çok güzel"

Annesi ile birlikte görüşmeye katılan 10 yaşındaki Hilal Esmanur, giydiği madenci kıyafeti ile Bakan Selçuk'un dikkatini çekti. Bakan Selçuk'a, "Evde Türk kahvesi yapmayı öğrendim. Evimize misafir olursanız size de yaparım" diyen Esmanur, yayına katılanları da güldürdü.

Bakan Selçuk da "Çok güzel, harika görünüyorsun. Ayrıca başındaki baretin de çok yakışmış. Senin bu konuda duyarlı olman çok güzel. Orada emek yoğun bir iş yapılıyor. Sen bu emeğe saygı göstererek böyle bir tercihte bulunmuşsun. Çok memnun oldum. Kolaylıklar diliyorum" yanıtını verdi.