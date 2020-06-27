Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yoğurt kovalarıyla yeteneğini konuşturdu
İstanbul Kadıköy'de elinde bagetleri, önünde yoğurt kovalarıyla müzik yapan çocuk, yoldan geçenlerin dikkatini tuttuğu ritimle çekiyor.
Kadıköy’de bir çocuk, eline bagetlerini aldı ve davul yerine yoğurt kovalarına vurarak ritim tuttu.
Sokakta ritim tutan çocuğun yeteneği, caddeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti. Çocuğun ritim tutma anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.
Etiketler: yoğurt kovalarıyla müzik İstanbul KadıköySon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:54
Son Haberler
- 11:11
- 11:09
- 11:03
- 11:01
- 10:55
Sıradaki Haber
Bodrum'da kapana yakalanan domuz, ekiplerce kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz