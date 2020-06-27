Kadıköy’de bir çocuk, eline bagetlerini aldı ve davul yerine yoğurt kovalarına vurarak ritim tuttu.

Sokakta ritim tutan çocuğun yeteneği, caddeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti. Çocuğun ritim tutma anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.