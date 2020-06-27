İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde, bir yaban domuzunun kapana yakalandığı ihbarını değerlendiren Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye hareket etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bir vatandaşın bahçesine giren ve tel kapana yakalanan domuz, ekiplerce iğne ile sakinleştirildi. Ardından ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda domuz kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu, tedavi için Geçici Hayvan Barınağına götürüldü.