Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bodrum'da kapana yakalanan domuz, ekiplerce kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tel kapana yakalanan yaban domuzu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde, bir yaban domuzunun kapana yakalandığı ihbarını değerlendiren Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeye hareket etti.
[Fotoğraf: DHA]
Bir vatandaşın bahçesine giren ve tel kapana yakalanan domuz, ekiplerce iğne ile sakinleştirildi. Ardından ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda domuz kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu, tedavi için Geçici Hayvan Barınağına götürüldü.
Etiketler: yaban domuzu Muğla kapan domuz bodrumSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 03:43
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