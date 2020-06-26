Dünyada sadece Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerinde yetiştirilen Bayramiç beyazında hasat mevsimi başladı.

Bölgede 7 bin 25 dekar alanda üretilen meyvenin dış pazarda marka haline gelmesi için de çalışmalar sürüyor.

Tamamen çekirdekten yetiştiriliyor

Ekimine 93 yıl önce başlanan Bayramiç beyazının ticari üretimi ise 33 yıldır yapılıyor. Erkenci, orta ve geç olmak üzere üç dönemde yetiştirilen ürünün ayırt edici bir özelliği de tamamen çekirdekten yetiştiriliyor olması.

Bayramiç beyazı kuru madde içeriği yönünden en sert şeftali çeşitleri ile aynı grupta yer alıyor. Bu özelliği sayesinde uzun süre depolanabiliyor ve uzun mesafelere taşınabiliyor. Kuraklığa karşı dayanıklılığı sayesinde az suyla yüksek verim elde etmede de avantaj sağlıyor.

Yapılan ilk hasat çalışmasıyla ilgili açıklamada yapan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Bayramiç beyazı hasadımız başlamıştır. Üreticilerimiz bu konuda şanslı. Çünkü, Alp Dağları’ndan sonra Kazdağları, dünyanın ikinci büyük oksijen deposudur. Kazdağları eteklerinde yetişen bu Bayramiç beyazı, özel bir genotip olmakla beraber, 7 bin 25 dekar alanda üretilmektedir. Hasatta 10 bin ile 11 bin ton ürün beklemekteyiz” dedi.

Avrupa Birliği Coğrafi İşareti

2010 yılında coğrafi işaret tescili alınan ve Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilinin Kasım ayında alınacağını da anlatan Pehlivan, “Şu anda Bayramiç beyazı Avrupa Birliği Coğrafi İşaret bültenindedir. Biz bu ürünü metropol kentlere göndermekteyiz. Bu Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tesciliyle beraber ihracat yolu rahatlıkla açılacaktır" dedi.

Hasat eylüle kadar devam edecek

Fiyatlarda bu yıl artış beklediklerini de belirten Pehlivan, “Geçen seneye göre fiyatlarda biraz artış var ama ilk günkü hasat fiyatlarıyla orta dönemdeki hasat fiyatları oturacaktır" dedi.

20 Haziran’da başlayan Bayramiç beyazı hasadı, eylül ayına kadar devam edecek.