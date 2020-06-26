Haber Giriş: Kaynak: AA
Nadir görülen Kafkas keleri Iğdır'da görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da görüntülenen Kafkas keleri, sürüngenler arasında nadir görülen türlerden biri.
Dünyada, Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, Ağrı Dağı eteklerindeki kayalıklarda yaşıyor.
Burada 2017 yılında görüntülenerek kayıt altına alınan Kafkas keleri, doğada en zor görülebilen sürüngen türleri arasında bulunuyor.
[Fotoğraf: AA]
Bilimsel adı paralaudakia caucasia olan Kafkas keleri, birçok doğa fotoğrafçısının da görüntülemek istediği türler arasında yer alıyor.
Kafkas kelerinin, Ağrı Dağı eteklerindeki Yazlık köyü kırsalında çekilen görüntüleri dikkat çekiyor.
Etiketler: nadir görülen türler Kafkas keleri ağrı dağı etekleeriSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 09:50
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