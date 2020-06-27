Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beton mikseri işçi servisine çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde, beton mikserinin çarptığı işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta inşaatı devam eden Filyos Limanı'na işçi taşıyan Özer Pamuk yönetimindeki minibüse, Saltukova çevre yolunda işçi aldığı sırada aynı limana beton taşıyan E.E. yönetimindeki mikser çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü Özer Pamuk hayatını kaybetti. Ağır yaralanan mikser şoförü E.E. ile minibüsteki 4 işçi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özer Pamuk'un cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Çaycuma beton mikseri zonguldak haberSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:09
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