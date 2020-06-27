Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da kaçak avlanılan 20 ton inci kefali suya geri bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da ağlara takılmış 21 ton inci kefalinin, 20 tonu geri suya bırakıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla akarsu çevrelerinde denetimlerde bulundu.
Bu kapsamda balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgede yapılan kontrollerde ağlara takılmış 21 ton inci kefali bulundu.
20 ton canlı balık suya tekrar geri bırakılırken, ölü 1 ton balık da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: kaçak av inci kefaliSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 11:07
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