Haber Giriş: Kaynak: İHA
Asker eğlencesi için toplanan grup kuralları hiçe saydı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da asker eğlencesi için bir araya gelen onlarca kişi, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında normalleşme süreci başlasa da vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde bilim insanlarından uyarılar geliyor.
İstanbul Arnavutköy’de kaydedilen görüntüler, asker eğlencelerinde kurallara uyulmadığının bir örneği. Düzenlenen asker eğlencesinde bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Toplu organizasyon yasak olmasına rağmen toplanan grup, halay çekti, oynadı. Davetlilerden sadece birkaçı maske taktı. Asker uğurlama eğlencesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Etiketler: sosyal mesafe kuralı maske zorunluluğu Asker eğlencesiSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:49
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