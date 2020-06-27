Haber Giriş: Kaynak: AA
Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Eldirek Mahallesi'nde kafası demir boruya sıkışan kediyi görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytinyağı döktü. Kayganlaşan borunun ağzından kafası çıkarılan kedi, bir süre sonra gözden uzaklaştı.
[Fotoğraf: AA]
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