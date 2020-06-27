Antalya'da Manavgat Sorgun Ormanı'nın tarlalarla olan kısmında, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Ormanın kenarında başlayan ve sazlık alana da sıçrayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, 2 ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 arazöz ve 39 çalışan tarafından müdahale edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangında 500 metrekarelik ormanlık alan ve 1,5 dönümlük sazlık alan zarar gördü. Kısa sürede söndürülen yangının, sigara izmariti sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.