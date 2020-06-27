Haber Giriş: Kaynak: DHA
Manavgat'ta orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik ormanlık ve 1,5 dönümlük sazlık zarar gördü.
Antalya'da Manavgat Sorgun Ormanı'nın tarlalarla olan kısmında, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Ormanın kenarında başlayan ve sazlık alana da sıçrayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, 2 ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 2 arazöz ve 39 çalışan tarafından müdahale edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında 500 metrekarelik ormanlık alan ve 1,5 dönümlük sazlık alan zarar gördü. Kısa sürede söndürülen yangının, sigara izmariti sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
Etiketler: sazlık orman yangını ManavgatSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:44
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