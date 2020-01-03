Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti03 Ocak 2020 Cuma 14:53 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 15:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının mezarlarını ziyaret etti.
[Fotoğraf: AA]
Kısıklı'daki konutundan öğle saatinde çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'ne giderek cuma namazını kıldı.
Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.
Kaynak: AA