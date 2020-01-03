Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde yaklaşık 15 düzensiz göçmenin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

İhbarın alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye, 3 Sahil güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik helikopterinin sevk edildiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda Fethiye’nin 5,5 deniz mili açıklarında 8 düzensiz göçmenin (3 kadın, 5 erkek) cansız bedenine ulaşılmıştır.



Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunmasına yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

Kaynak: TRT Haber