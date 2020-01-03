Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) indirildi.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV oranı, Tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8’di. Yayımlanan kararda tavuk yumurtasına KDV indirimi geldi. Bundan sonra toptan satışlarda yumurta için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak.

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Karar, çeşitli mobilya ürünlerini de kapsıyor. Karar yayımlanmadan önce yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı da kararla birlikte indirildi. Mobilya KDV’sinde de indirime gidildi. Mobilyalardaki KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Kaynak: TRT Haber

