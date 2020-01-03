2019 yılı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019'da enflasyonu hedeflenen yüzde 12 seviyesinin altında kapattıklarını dile getirdi.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber