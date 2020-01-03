TÜİK verilerine göre enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Ocak ayı 2020 kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranının üzerinde olamayacak.

Kiralara en fazla yüzde 15,18 zam yapılabilecek

2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde15,18 artış gerçekleşti.

Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,18 oranında zam yapabilecek.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.