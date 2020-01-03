Memur maaşı nasıl hesaplanır? Memurlar ne kadar maaş alacak?03 Ocak 2020 Cuma 13:19 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 14:02
Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri için zam oranları bugün belli oldu. Peki, memur maaşları nasıl hesaplanır? Memurlar Ocak 2020’de ne kadar maaş alacak?
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı.
Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 5,5 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6,5 arttı.
Memur yüzde 5,5 zam alacak
TÜİK’in açıkladığı verilere göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 arttı. Bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,5 memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 1.5 enflasyon farkı oranına ek olarak toplu sözleşmenden gelen yüzde 4 ile birlikte toplamda yüzde 5,5 zam alacak.
Zamlı maaşları 15 Ocak’ta alacaklar
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 6,5
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.
Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,84, aylık yüzde 0,74 arttı. Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12'lik hedefin altında gerçekleşti.