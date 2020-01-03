Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı (HURSAD) Diyaeddin Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirtti. Bu rakamın 175 bine yakınını bu sene hacca gitmek için başvuranlar oluşturuyor.

Hac fiyatları ne kadar oldu?

Geçen yıl en ucuz hac programının 15 bin 480 bin Suudi Arabistan riyali olduğunu anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu 24 bin 500 lira civarında bir bedeldi. Geçen yıldan bu yıla artan maliyetler oldu. Ek vergiler oldu. Bu ek maliyetler ile hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz. 16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali arasında bir fiyatın olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıldan bu zamana kadar gelen ek vergi ve zamlar fiyatı zorunlu olarak bu noktaya getirmektedir."

"Bin 50 dolardan aşağı olan umre programlarından uzak durulması lazım"

Umrenin serbest rekabet ortamında acentelerin veya Diyanet İşleri Başkanlığının kendi verecekleri hizmetlere, kullandıkları hava yolu şirketlerine, kullandıkları otele, sahada verdikleri hizmete göre tamamen serbest fiyatlandırmaya tabi olan bir organizasyon olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

“Umrede bizim zaman zaman yaptığımız uyarılar var. Çok ucuz fiyatlara olan umre paketlerini almamalarını, bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine dair defalarca uyardık. Şöyle, bu işin belli bir maliyeti var. Bu maliyetin altında satışlar elbette hizmetten çalma anlamına gelen olumsuz sonuçlar doğuracak ve yolcuları mağdur edecektir. Yani, bin 50 dolardan aşağı olan umre programlarından uzak durulması lazım. Bu rakam 900 dolar şeklindeydi. Fakat sürekli artan maiyetler var. Suudi Arabistan tarafından konan ek vergiler var.”

Hac başvuruları ve hac kayıtları e- devlet kapısı üzerinden yapılacak

Hac başvuruları ve hac kayıtlarının e-devlet kapısı üzerinden yapılacağını vurgulayan Şahin, bu sezon başında ön kayıtlar esnasında e-devlet üzerinden zaten bir pratiklerinin olduğunu belirterek, bundan sonra özellikle kura çekildikten sonra kura sonuçlarının e-devlet üzerinden öğrenileceğini söyledi.

Kayıtların başlayacağı 13 Ocak’ta her hacı adayının e-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden acente ile mi Diyanet İşleri Başkanlığı ile mi gideceğini seçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

