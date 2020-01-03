İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kıran operasyonlarında 144 terörist etkisiz hale getirildi"

"Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi."

"Aralık ayında 211 terörist etkisiz hale getirildi"

"Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi."

"373 bin 592 Suriyeli ülkesine döndü"

"Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur."

"150 DEAŞ'lı sınır dışı edildi"

"11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu."

Eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışı

Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA