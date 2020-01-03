Yalı Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gelen F.S. (35) elindeki bıçakla gişe görevlisinden paraları bir torbaya koyup kendisine vermesini istedi.

Olayı gören güvenlik görevlisi F.S'yi banka içinde etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri F.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA