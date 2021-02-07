Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çubuk Çayı'na devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Çubuk ilçesinde Emrah Y.'nin kullandığı otomobil, Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara ve reklam panosuna çarptıktan sonra çaya devrildi.
Otomobildeki 3 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Otomobil çaydan vinç yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:28
- 18:11
- 18:05
- 18:07
- 18:05
Sıradaki Haber
Karabük'te DEAŞ propagandası yapan kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz