Marşlar okunacak, dans gösterileri yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı özel bir konserle kutlanacak.

30 Ağustos coşkusu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara yerleşkesini sardı.

Zafer Bayramı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tarafından özel bir repertuvar hazırlandı.

"Zaferi armağan eden gazilerimize, şehitlerimizin ruhuna yakışacak bir repertuvar hazırladık"

Şef Cem Gürdal yönetimindeki sanatçılar sahnede olacak. Sanatseverlere 30 Ağustos ruhu yaşatılacak.

Orkestra Şefi Cem Gürdal konserle ilgili şunları söyledi:

"Sahnede 50-60 kişilik bir sanatçı topluluğu ile konsere hazırlanıyoruz. Repertuvarımız bize 30 Ağustos'ta bu zaferi armağan eden gazilerimize, şehitlerimizin ruhuna yakışacak ve bütün halkımızı 30 Ağustos ruhuna yaklaştıracak güzel bir repertuvarla hazırlandık bu konsere."

Konsere katılım ücretsiz

Konserde pop müzik sanatçıları Aşkın Nur Yengi ve Yusuf Güney de sahnede olacak.

30 Ağustos Salı günü saat 21.00'de CSO Ada Ankara yerleşkesi açık alanda düzenlenecek konsere katılım ücretsiz olacak.