Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine giden tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, sürücü Kenan Yiğit ile yolcular Şule Dağdelen, Nazan Kaytan, Fatih Kalemiş ve Mustafa Kemal Girgin yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Vali Canbolat yaralı vatandaşları ziyaret etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan otobüs olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İnegöl-Domaniç kara yolunda Tavşanlı'dan Mudanya'ya seyir halinde olan tur otobüsünün sabah saatlerinde devrildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup, yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."