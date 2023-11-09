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Türkiye
AA 09.11.2023 06:22

Çorum'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çorum'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Ayhan D. idaresindeki hafif ticari araç, Şevket A. yönetimindeki otomobil ve Satılmış Ç'nin kullandığı otomobil Çorum-İskilip kara yolu Belediye Halk Et Kombinesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ayhan D. ve Satılmış Ç. ile araçlardaki Satı D. ve Olcay Ç. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Satı D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kapanan Çorum-İskilip kara yolu araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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Çorum Trafik Kazası
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