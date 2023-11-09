Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

"Ekiplerin saha tarama çalışmaları sürüyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.