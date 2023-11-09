112'ye asılsız ihbar verdi: Ekiplerin saatlerce aradığı genç kızı telefon ışığı ele verdi

Van’ın Erçiş ilçesinden Nevşehir’de ikamet eden teyzesinin yanına gezmeye gelen 16 yaşındaki S.K., 112 çağrı merkezini arayarak adının Damla K. olduğunu, Erzurum’dan Nevşehir’e geldikten sonra kaçırıldığı ve ağaçlık bir alana bırakıldığı ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’de ihbara uyan ağaçlık alanlarda arama yaptı.

Yaklaşık 300 polisin katıldığı aramalardan sonuç alınamayınca arama şehir merkezine yakın bölgelerdeki ağaçlık alanlarda devam etti. 112 ekipleri ile sürekli irtibat halinde olan S.K. her seferinde farklı adres vererek ekiplerin farklı noktalarda arama yapmasını sağladı.

Vakit geçirmek için acil çağrı merkezini aramış

Gece ilerleyen saatlerde kendisinin bir evde tutulduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri aramayı 2000 evler, 15 Temmuz ve Güzel Yurt mahallelerinde yoğunlaştırdı. 112 ekipleri ile sürekli konuşan S.K. zaman zaman polis sirenlerini duyduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Nevşehir sokaklarında ara ara siren çalarak S.K.'yi aramaya devam etti. Polis ekipleri genç kızın her tarif ettiği noktayı didik didik aradı.

Yaklaşık 5 saat süren aramaların ardından farklı noktalarda bekleme yapan ekipler 2000 Evler Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında cam kenarında bir telefon ışığı gördü. Işığın yandığı eve giden polisler 112'yi arayarak saatlerce asılsız beyanlarla kendisini arattıran 16 yaşındaki S.K.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.K.’nın telefonunda sim kart olmadığı ve vakit geçirmek için telefonundan acil çağrı merkezini aradığı öğrenildi.